Abenteuer zwischen Baumwipfeln

THAILAND: Baumkronenpfade erfreuen sich in Thailand großer Beliebtheit. Schließlich ermöglichen sie den Besuchern eine ungewohnte Perspektive auf den Wald und bieten ein großartiges Naturerlebnis.

Nachfolgend die besten Baumwipfelwege in Thailand, die nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen nun wieder geöffnet sind:

Hängepfad auf dem Doi Thung

Ein Besuch im Mae Fa Luang Garden ist immer ein tolles Erlebnis. Jetzt kann man hier auch in luftiger Höhe wandern.

Der „Doi Tung Tree Top Walk“ im Mae Fa Luang Botanical Garden auf dem Doi Tung bietet eine beeindruckende und abenteuerliche Entdeckungsreise durch den botanischen Garten aus der Vogelperspektive. Er umfasst einen 295 Meter langen Hängepfad in luftigen 30 Metern Höhe über dem Boden. Ein Paradies für jeden, der die tropische Naturvielfalt des hohen Nordens liebt.

Mae Fa Luang Botanical Garden, Chiang Rai 57240. Standort auf Google Maps. Täglich von 06.30–18.00 Uhr. Mehr auf Facebook.

Panoramablick auf die Bergwelt

Beeindruckend ist auch der Queen Sirikit Botanic Garden, der ebenfalls über einen Baumwipfelpfad verfügt.

Umgeben von Chiang Mais malerischer Bergwelt lockt der 6.500 Rai große Queen Sirikit Botanic Garden im Bezirk Mae Rim mit unzähligen Bäumen, Pflanzen und atemberaubenden Blumenarrangements zum Besuch. Einen fantastischen Panoramablick auf den Park und die Umgebung bietet der 20 Meter hohe und 400 Meter lange Baumwipfelpfad, der auf einigen Abschnitten sogar mit Glasböden ausgestattet ist.

Queen Sirikit Botanic Garden, 100 หมู่ 9 Mae Raem, Mae Rim District, Chiang Mai 50180. Standort auf Google Maps. Täglich von 08.30–17.00 Uhr. Mehr erfahren Sie hier.

Grüne Oase in der Metropole

Weniger bekannt ist der „PTT Metroforest“. Er bietet ein naturnahes Erlebnis in der Millionenmetropole.

Das PTT Reforestation Project, auch „Pa Nai Krung“, „Forest in the City“ oder „Metroforest“ genannt, ist ein Wiederaufforstungsprojekt des Mineralöl­giganten PTT in Bangkok, in dem man dem Stress und der Hektik der Millionenmetropole wunderbar entfliehen kann. Höhepunkt ist der 200 Meter lange Baumkronen-Spazierweg, der sich durch die grüne Oase schlängelt und an einem Aussichtsturm endet. Ein großartiger Ort, an dem man viel Wissenswertes über die tropische Pflanzenwelt erfährt oder auch einfach nur ein paar Stunden im Schatten der Bäume relaxen kann.

PTT Reforestation Project, 8/6 Sukhaphiban 2 Road, Dok Mai, Prawet, Bangkok 10250. Standort auf Google Maps. Täglich von 09.00–16.00 Uhr. Mehr erfahren Sie hier.

Wandern über dichtem Tropenwald

Im Thung Khai Botanic Garden führt ein Baumwipfelpfad durch dichten Dschungel zu sechs Aussichtstürmen.

Der Peninsular Botanic Garden, auch „Thung Khai“ genannt, befindet sich etwa 13 Kilometer außerhalb von Trang, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im tiefen Süden des Landes. Er ist in einem üppigen Tropenwald mit Sumpfgebieten beheimatet, durch den ein 175 Meter langer und 18 Meter hoher Spazierweg führt. Er verbindet sechs Aussichtstürme und bietet ein unterhaltsames Wandererlebnis in der Natur.

Thung Khai Botanic Garden, Yan Ta Khao District, Trang 92140. Standort auf Google Maps. Täglich von 08.00–18.30 Uhr. Mehr erfahren Sie hier!