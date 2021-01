Von: Björn Jahner | 10.01.21

HUA HIN: Naturfreunde kommen im Nationalpark Kaeng Krachan auf ihre Kosten, der sich im Westen bis an die Grenze Myanmars erstreckt und mit mit einer Fläche von 2.915 Quadratkilometern der größte Nationalpark Thailands ist.

Auf geführten Touren haben Besucher die Chance, neben über 400 heimischen Vogelarten auch Affen, Tapire, Tiger, Leoparden und Elefanten zu beobachten. Durch den Park fließen zwei große Flüsse – der Pranburi River und der Phetchaburi River – dessen Stausee die östliche Grenze des Gebiets markiert. Der See hat eine Fläche von 46,5 Quadratkilometern und gehört zu den beliebten Ausflugszielen im Nationalpark. Sehenswert ist darüber hinaus der 11-stufige Pala-U-Wasserfall.

Der Kaeng-Krachan-Nationalpark beheimatet viele Tiere. Auf geführten Touren kann man z.B. Affen beobachten. Foto: sbw19 / Adobe Stock

Die Hauptsehenswürdigkeit der Provinzhauptstadt ist der Palastberg Khao Wang, die Anreise erfolgt per Seilbahn. Foto: golfnmd50 / Adobe Stock

Auch ein Ausflug in die Provinzhauptstadt Phetchaburi lohnt sich, so kommen Strandfans am Chao Samran Beach auf ihre Kosten, der sich im Osten des Stadtgebietes befindet. Die Hauptsehenswürdigkeit ist wiederum der Khao Wang, ein Hügel an der nördlichen Zufahrt zur Stadt, auf dem sich der Phra-Nakhon-Khiri-Palast befindet. König Rama IV. ließ die Anlage im Jahr 1860 erbauen, die heute Teil des Phra-Nakhon-Khiri-Nationalmuseums ist. Die Anreise auf den Palastberg erfolgt bequem mit der Seilbahn. Nur fünf Kilometer vom Khao Wang entfernt befindet sich die sehenswerte Khao Luang Cave. Die Höhle beherbergt eine hoch verehrte Buddhastatue, die König Chulalongkorn zu Ehren seines Vaters, König Mongkut anfertigen ließ.