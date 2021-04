Abbas verkündet Verschiebung der Palästinenser-Wahl

RAMALLAH/TEL AVIV: Rund drei Wochen vor der geplanten Parlamentswahl in den Palästinensergebieten hat Präsident Mahmud Abbas eine Verschiebung der Abstimmung angekündigt. Nach einem Treffen mit Vertretern mehrerer Gruppen sagte der 85-Jährige am späten Donnerstagabend in Ramallah, man habe sich darauf verständigt, die Wahl zu verschieben, bis die Teilnahme der Menschen in Ost-Jerusalem gesichert sei.

Die Wahl war für den 22. Mai geplant. Es wäre die erste in den Palästinensergebieten seit mehr als 15 Jahren gewesen. Spekulationen über eine Absage oder Verschiebung der Abstimmung wegen des Jerusalem-Konflikts hatte es seit längerem gegeben.

Der Status der Stadt ist einer der zentralen Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Israel beansprucht Jerusalem als «ewige und unteilbare Hauptstadt» für sich. Die Palästinenser halten ihrerseits an ihrem Anspruch auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt fest.

Abbas hatte in einem Mitte Januar veröffentlichten Dekret eine Parlamentswahl für den 22. Mai und eine Präsidentenwahl für den 31. Juli festgelegt. Noch zu Beginn der vergangenen Woche betonte er, an dem Termin der Parlamentswahl festzuhalten. Die bislang letzte Präsidentenwahl fand 2005 statt, die letzte Parlamentswahl 2006. Wahlen waren in den vergangenen Jahren mehrfach vorgesehen gewesen. So konkret wie in diesem Jahr waren die Planungen allerdings noch nicht.

Experten hatten für den Fall einer Absage oder Verschiebung der Wahl vor großer Enttäuschung unter den Palästinensern gewarnt. Auch ein gewaltsamer Aufstand wurde für möglich gehalten. Etwa die Hälfte der Wahlberechtigten hätte erstmals abstimmen dürfen. In Umfragen zeigten sich zuletzt zwei Drittel der Befragten unzufrieden mit Abbas.