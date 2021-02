Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.21

PATTAYA: Die Stadt hat einen Vorvertrag mit Toyota Motor Thailand unterzeichnet, um im nächsten Monat im Rahmen des Projekts eines Stadtmodells ohne Kohlendioxid-Emissionen Testfahrten mit Elektroautos für den öffentlichen Nahverkehr zu starten.

Laut Bürgermeister Sonthaya Khunpluem werden zehn Elektroautos auf ihre Tauglichkeit für den öffentlichen Verkehr in Pattaya und auf Koh Larn getestet. Ende dieses Jahres sollen fünf Baht-Busse als Teil eines umfassenderen Versuchs in Elektrofahrzeuge umgewandelt werden, in Zusammenarbeit mit der Baht-Bus-Genossenschaft von Pattaya. Bei Erfolg ist geplant, die gesamte Flotte der Baht-Busse (Songthaew) auf Elektroantrieb umzustellen. Der Einsatz von Elektroautos ist Teil des Projektes Pattaya Smart City.