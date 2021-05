BANGKOK: Das Nationale Impfkomitee hat am Mittwoch grünes Licht dafür gegeben, dass sich die Bevölkerung ab Juni landesweit ohne Voranmeldung gegen Covid-19 impfen lassen kann.

Laut Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat das Komitee auch der Beschaffung von Impfstoffen von 100 Millionen auf 150 Millionen Dosen zugestimmt, weiter Verhandlungen zum Erwerb von Impfstoffen zur Bekämpfung von Covid-19 Varianten. Anutin sagte, die Regierung werde zur Schaffung einer Herdenimmunität ab Juni eine Massenimpfung von drei Gruppen durchführen. 1. Diejenigen, die über die App Mohpromt registriert sind. 2. Diejenigen, die die Impfung als Gruppe beantragen, wie Unternehmen. 3. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, eine Impfung online zu buchen oder die Probleme mit der Registrierung haben. Außerdem arbeitet die Pharmazeutische Organisation der Regierung mit dem privaten Sektor zusammen, um alternative Impfstoffquellen für Beschäftigte zu beschaffen.

Das Department of Disease Control (DDC) plant, 70 Prozent aller Einwohner in jeder Provinz zu impfen, unterstützt durch die monatliche lokale Produktion von 10 Millionen Impfstoffdosen von AstraZeneca ab Juni. Bangkoker, die nicht in der Lage sind, eine Impfung zu buchen oder sich online zu registrieren, können sich an den Impfstationen in Bang Sue Grand Station, Chamchuri Square, Central Plaza Ladprao und The Mall Bang Kapi impfen lassen, informierte DDC-Chef Dr. Opas Karnkawinpong. Etwa 30 Prozent der Impfungen würden über die Mohpromt-App gebucht werden, 50 Prozent über Krankenhäuser und 20 Prozent ohne Termin.

Er fügte hinzu, dass das DDC sich mit dem Außenministerium in Verbindung setzen wird, um sicherzustellen, dass Impfungen für Ausländer in Thailand zur Verfügung gestellt werden. Die Behörde wird auch Impfstoffe für Wanderarbeiter vorbereiten, die an Orten wie großen Fabriken und Märkten dem Risiko einer Infektion ausgesetzt sind.