Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.19

BANGKOK: Der städtische Busbetreiber BMTA will bis zum Jahr 2022 alle Busse ohne Klimaanlagen außer Dienst stellen.

„Wir haben vor, alle Busse, die seit 29 Jahren in Betrieb sind, stillzulegen", sagte der stellvertretende BMTA-Direktor Prayoon Choygeo. Die Bangkok Transit Authority will künftig nur noch Erdgas- und Hybridfahrzeuge kaufen. Stillgelegte Busse, die sich noch in einem relativ guten Zustand befinden, sollen staatlichen Schulen, örtlichen Verwaltungsbehörden und anderen staatlichen Organisationen gespendet werden. Busse in schlechtem Zustand werden verkauft und ihre Komponenten werden recycelt. BMTA-Busse befördern täglich mehr als 1,2 Millionen Passagiere in der Hauptstadt und den benachbarten Provinzen und erwirtschaften einen Umsatz von 11 Millionen Baht.