BANGKOK: Dr. Suwannachai Wattanayingcharoejnchai, Leiter des Gesundheitsministeriums, informierte am Montag thailändische Medien, dass Menschen, die ab dem 1. Oktober in „Dunkelroten Zonen“ in Restaurants essen oder Shopping Malls besuchen möchten, entweder doppelt geimpft sein oder einen negativen Covid-19-Antigentest vorlegen müssen, der nicht nicht älter ist als sieben Tage.

Die Auflagen sollen gemäß Dr. Suwannachai auch für den Besuch in einem Friseur- oder Schönheitssalon oder Spa gelten. Er führte fort, dass die Maßnahmen Teil der drei Säulen umfassenden Covid-19-Maßnahmen sind, die ab dem 1. Oktober in Shopping Malls in Kraft treten sollen.

Besucher von Einkaufszentren sollen darüber hinaus ihren Impfstatus über die App „Thai Save Thai“ angeben müssen, um Einlass in die Shopping Malls in „dunkelroten Zonen“ zu erhalten.

Der drei Säulen umfassende Plan steht für: Covid-freie Umgebung, Covid-freies Personal und Covid-freie Kunden.

Die Vorschriften schreiben u.a. auch vor, dass der Einzelhandel strenge Reinigungs- und Luftreinhaltungsprotokolle einhalten muss. Darüber hinaus müssen alle Mitarbeiter geimpft sein oder einen Antigentest mit negativem Befund vorweisen können, der nicht älter als sieben Tage ist.

Besucher von Shopping Malls müssen weiterhin die Maßnahmen der sozialen Distanzierung einhalten, bargeldlosen Zahlungsverkehr akzeptieren und die Abschirmung zwischen ihnen und dem Personal in Kauf nehmen, erklärte Dr. Suwannachai. Die Unternehmen wiederum werden dazu verpflichtet, mehrmals täglich alle Oberflächen zu desinfizieren, die Klimaanlagen regelmäßig zu reinigen und für angemessene Belüftung zu sorgen.

Im Einzelhandel sorgt die Ankündigung für Unverständnis. Denn die Branche sieht sich nicht nur mit steigenden Kosten für die Antigentests konfrontiert, sondern – hinsichtlich der geringen Impfquote – auch mit ausbleibender Kundschaft.

Die Gastro-Branche warnt, dass die neuen Auflagen zur Folge haben könnten, dass viele Restaurants in den Einkaufszentren erst gar nicht wieder öffnen werden. Es wird zudem befürchtet, dass viele Konsumenten weiterhin Lieferdienste dem Restaurantbesuch vorziehen könnten.

Viele Restaurantbetreiber in Bangkoker Shopping Malls sagen, dass sie seit der Aufhebung der Beschränkungen am letzten Mittwoch zwar einige Gäste haben, die Besucherzahlen aber weit hinter den Erwartungen zurückbleiben.