BANGKOK: Am Mittwoch landete zum ersten Mal seit Bestehen des Flughafens ein Airbus A380 auf auf dem Bangkoker Don Mueang International Airport (DMK). Der Emirates-Flug wurde zum kleineren Airport der Hauptstadt umgeleitet, da starke Regenfälle die Landebahn des Suvarnabhumi International Airports beeinträchtigt hatten.

Um 21.40 Uhr landete Flug EK363 aus Guangzhou in China auf DMK, nachdem die Landebahn des Suvarnabhumi International Airport, Thailands größtem und verkehrsreichstem Flughafen, unpassierbar geworden war. Es ist das erste Mal, dass ein Airbus A380 auf DMK gelandet ist.

Das Flugzeug kreiste 50 Minuten lang über Bangkok und wartete darauf, dass sich die Wetterbedingungen verbessern würden, was jedoch nicht der Fall war. Wegen starker und anhaltender Regenfälle konnten am Mittwoch in den Abendstunden mehrere Flüge mehrere Stunden lang nicht in Suvarnabhumi landen oder starten.

Das Flugzeug landete um 21.40 Uhr sicher auf der Westpiste (21R) von DMK, bevor es aufgetankt wurde und um 1.08 Uhr, als der Regen etwas nachgelassen hatte, nach Suvarnabhumi weiterflog.

Nach Angaben des Meteorologischen Amtes werden für die nächsten Tage in ganz Thailand weiterhin starke Regenfälle und Sturzfluten erwartet.