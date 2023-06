BANGKOK: Die Fluggesellschaft Thai Airways International (THAI) steht vor der Herausforderung, wie sie ihre Flotte von nur sechs Airbus A380-Flugzeugen effektiv verwalten soll. Aufgrund der unsachgemäßen Einlagerung während der Pandemie in Bangkok sind die Kosten für eine erneute Inbetriebnahme der Jets mittlerweile prohibitiv hoch geworden. Obwohl THAI auf einigen Strecken eine solide Auslastung verzeichnet und die Kapazitäten auf diesen Strecken gut verkaufen könnte, ist eine wirtschaftliche Reaktivierung der A380-Flüge nicht realisierbar.

Angesichts dieser Situation sucht die Airline nun nach einer Lösung zur Verwertung der Airbus A380-Flugzeuge. Die bevorzugte Option besteht darin, einen ähnlichen Deal wie Lufthansa abzuschließen und die Flugzeuge idealerweise an Airbus zurückzuverkaufen. Allerdings wird Airbus die kostspieligen A380-Flugzeuge in diesem Zustand nicht einfach so zurücknehmen. Vielmehr wird voraussichtlich ein ähnlicher Deal wie derjenige mit Lufthansa notwendig sein.

In der Vergangenheit hatte Lufthansa erfolgreich sechs Airbus A380-Flugzeuge als Teil einer Bestellung von 20 Airbus A350-900-Flugzeugen an den Hersteller zurückverkauft. Dabei zahlte Airbus Lufthansa etwa 300 Millionen Euro für die Flugzeuge, zumindest laut den Angaben in der Bilanz.

Um den Flottenbestand zu erneuern und die Fluggesellschaft beim Wiederaufbau zu unterstützen, plant THAI auch eine Bestellung von rund 30 neuen Flugzeugen. Hierbei wird erwartet, dass der Einkauf hauptsächlich bei Airbus erfolgen wird. Die neuen Flugzeuge sollen sowohl für Mittel- als auch für Langstreckenflüge geeignet sein und ältere Flugzeuge in der Flotte von THAI ersetzen.

Insbesondere der Airbus A350 weckt großes Interesse bei THAI. Bereits 13 Maschinen dieses Typs befinden sich in ihrer Flotte, und eine weitere wird in naher Zukunft folgen. Besonders attraktiv für die Fluggesellschaft könnte auch die größte Version dieses Modells sein, der Airbus A350-1000, insbesondere im Hinblick auf die Wiederaufnahme von Flügen in die USA, über die immer wieder diskutiert wird.

Darüber hinaus sollte auch der Airbus A330-900neo bei THAI nicht außer Acht gelassen werden. Die Fluggesellschaft hat in der Vergangenheit auf vielen regionalen Strecken den Airbus A330-300 eingesetzt, und der A330-900neo würde eine vielversprechende Alternative darstellen. Es ist gut möglich, dass THAI ihre Bestellung auf diese beiden Flugzeugmodelle aufteilen wird, um ihre Flotte zu optimieren, vermuten Branchenexperten.