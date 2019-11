Von: Björn Jahner | 10.11.19

ASIEN: Airbus hat seinen neuen Flieger A220 auf Werbetour durch die asiatisch-pazifische Region geschickt. Das neueste Mitglied der Airbusfamilie fliegt von Vanuatu in der Südsee bis Phnom Penh und Neu-Delhi neun Ziele in sieben Ländern an.

An jedem Stopp sind Demonstrationsflüge für Führungskräfte der Fluggesellschaften und andere geladene Gäste geplant. Mit seiner Reichweite von bis zu 3.400 Seemeilen ist der Flieger mit 100 bis 150 Sitzen besonders für Kurz- bis Mittelstreckeneinsätze im asiatisch-pazifischen Markt geeignet. Modernste Technologien, neuestes aerodynamisches Design und Motoren der neuen Generation ergeben laut Airbus Treibstoffeinsparungen von mindestens 20 Prozent im Vergleich zu Flugzeugen der älteren Generation ähnlicher Größe.