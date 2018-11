Von: Björn Jahner | 10.11.18

PATTAYA: Seit dem 27. August 2007 gibt es das Ehegattennachzugsgesetz, das u.a. ThailänderInnen, die heiraten und in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz leben möchten dazu verpflichtet, sich Grundkenntnisse der deutschen Sprache auf dem Level A1 anzueignen.

Bisher mussten die Prüfungsteilnehmer immer den weiten Weg nach Bangkok zum Goethe-Institut auf sich nehmen, was nicht nur zeitraubend, sondern auch kostenintensiv ist. Um dies zu vereinfachen, kommt das Prüfungskomitee am Montag, 26. November nach Pattaya und bietet an, hier direkt vor Ort die A1-Prüfung (Start Deutsch 1) zu absolvieren. Anmeldungen für die Prüfung nimmt die Sprachschule Easy ABC in Naklua und Süd-Pattaya entgegen. Angeboten werden auch Vorbereitungskurse und Auffrischungsstunden. Die Prüfungsgebühr beträgt 4.300 Baht, der Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben. Infos: www.easy-abc-th.com.