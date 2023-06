PATTAYA: Erneut kam es in der der Pattaya Walking Street zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal einer A-Go-Go-Bar und einem Touristen, dem vorgeworfen wird, dass er die Zeche geprellt hätte.

Etwa drei Angestellte einer Go-Go-Bar sollen am Sonntag (18. Juni 2023) in den frühen Morgenstunden um 03.30 Uhr in der Walking Street einen russischen Touristen angegriffen haben, der sich angeblich weigerte, die bestellten Getränke zu bezahlen.

Der angegriffene Tourist, 33, erlitt Schwellungen sowie Prellungen im Gesicht und blutete stark.

Die Polizei kam ihm zu Hilfe, nachdem er am Sonntag in den frühen Morgenstunden von zwei bis drei Wachleuten einer nicht identifizierten Go-Go-Bar in der Pattaya Walking Street angegriffen worden sein soll.

Mehrere Personen und Freunde des Mannes umringten ihn, als die Polizei eintraf. Er wurde auf das Polizeirevier gebracht, um mit einem russischen Übersetzer eine formelle Aussage zu machen. Er gab nicht sofort eine Erklärung gegenüber den Medien ab, und es gab einige Sprachbarrieren in dieser Situation.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden, die den Vorfall untersucht hatten, stritten sich die Angestellten des A-Go-Go-Clubs in der Pattaya Walking Street mit dem Russen, weil er sich angeblich weigerte, die bestellten Getränke zu bezahlen. Der Grund für die Zahlungsverweigerung und die Höhe der Rechnung wurden den Medien nicht mitgeteilt.

Berichten zufolge wollte der Russe daraufhin aus dem A-Go-Go-Club flüchten, woraufhin die Wachleute ihm in die Pattaya Walking Street folgten. Es kam zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung, die schließlich zu dem angeblichen Übergriff führte.

Die Polizei untersucht nun, ob der Mann wirklich die Zahlung verweigert hat und wie die Umstände des Vorfalls waren. Sie wird auch die an dem Vorfall Beteiligten vorladen, um Anklage zu erheben.

Pattayas Polizei erinnerte die Besitzer von A-Go-Go- und Nachtclubs daran, sofort die Polizei zu rufen, wenn ein Kunde sich weigert, eine Rechnung zu bezahlen, um eine weitere Konfrontation zu vermeiden, und niemals, unter keinen Umständen, einen Kunden körperlich anzugreifen.