Coronaschnelltest in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Der erste Covid-19-Patient in Thailand seit mehr als 100 Tagen ist nach Angaben des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) in der Nähe von mindestens 970 Personen gewesen. Bei dem Patienten handelt es sich um einen 37-jährigen Häftling, der wegen einer Drogenstraftat einsitzt.

Von den 970 Personen sind 119 Hochrisikopatienten und 851 Personen mit geringem Risiko. Seine sechs Familienmitglieder wurden getestet, es wurde keine Infektion festgestellt. Die Behörden testeten weiter 137 Personen, die im Condominium Baan Suan Thon, dem Wohnort des Häftlings, leben, aber es wurde keine Infektion gefunden.

Im Strafgerichtshof, wo der Mann mit Drogenanklagen konfrontiert wurde, hatten 492 Personen mit ihm Kontakt. Davon hatten 14 ein hohes Risiko (11 wurden negativ getestet, zwei Ergebnisse stehen noch aus und eines muss noch getestet werden) und 478 ein geringes Risiko (146 wurden negativ getestet, während andere auf die Ergebnisse warten). Sechs Personen kamen mit dem Patienten im Krankenhaus der Strafvollzugsabteilung in Kontakt, sie müssen 14 Tage in Quarantäne.

In der Zentralen Justizvollzugsanstalt wurden 36 Insassen negativ getestet, sie befinden sich jedoch in einer 14-tägigen Quarantäne. Sie müssen noch zweimal untersucht werden, sagte das CCSA. Eine weitere Gruppe besteht aus 78 Gefängnismitarbeitern und Freiwilligen, von denen 24 ein hohes Risiko darstellten.

In dem Pub und dem Restaurant Sam Wan Song Kuen, Zweigstelle Rama V, waren 25 Personen mit hohem Risiko, aber es wurde keine Infektion gefunden, während 35 weitere Personen mit geringem Risiko zu Hause in Quarantäne sitzen. Etwa 112 Kontaktpersonen auf der Khao San Road sind risikoarm, befinden sich jedoch 14 Tage lang in Hausquarantäne.

Von 970 Infektionsverdächtigen wurden 516 getestet (513 waren negativ und drei warten auf Ergebnisse), während andere vor dem Test gemäß den Kriterien in Hausquarantäne sind.