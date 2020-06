Beamte der Polizei beim Sichern der Beweismittel. Foto: The Nation

BANGKOK: Fast hundert Partygäste wurden am Freitagmorgen in einem Pub an der Pradit Manutham Road wegen Verstoßes gegen die Notverordnung festgesetzt.

Etwa 50 Polizeibeamte stürmten um kurz nach Mitternacht das Pub namens „Fake Illusion“ im Bezirk Beung Kum. In dem zweistöckigen Nachtlokal, das sich über 1 Rai erstreckt, tranken und tanzten 64 Männer und 32 Frauen zu lauter Musik. Vier Gäste waren erst 16 bzw. 17 Jahre alt.

Urintest ergaben, dass elf Männer und zwölf Frauen Drogen konsumiert hatten. Die Beamten fanden im Pub rund 20 Beutel mit offenbar Methamphetamin. Zudem entdeckte die Polizei in einem vor dem Club geparkten Fahrzeug eine 9mm-Beretta-Handfeuerwaffe und zehn Kugeln. Alle 96 Nachtschwärmer wurden wegen Verstoßes gegen die Notverordnung angeklagt. Die positiv auf Betäubungsmittel getesteten Gäste müssen sich wegen Drogenkonsums verantworten.