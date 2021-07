BANGKOK: Einen neuen Tagesrekord von 91 Covid-19-Todesfällen und 9.326 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden meldete das Gesundheitsministerium am Samstagmorgen. Der bisherige Höchststand der täglichen Covid-19-Todesfälle lag bei 75 am Donnerstag.

Es gab 9.134 neue Covid-Fälle in der allgemeinen Bevölkerung und 192 unter Gefängnisinsassen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 3.841 Patienten als genesen diagnostiziert und aus den Krankenhäusern entlassen.

Seit dem 1. April, etwa zu Beginn der dritten Viruswelle, bestätigten die Gesundheitsbehörden 297.969 Covid-19-Patienten, von denen sich 216.492 erholt haben. Seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres gab es 336.158 Covid-19-Fälle, von denen sich 243.918 erholten. Die Zahl der Todesfälle lag bei 2.531 in der dritten Welle und bei 2.625 seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres.