Am Donnerstag konnten sich die Einwohner Pattanis nur noch mit Booten fortbewegen, nachdem der Pattani River über die Ufer getreten war. Foto: The Nation

PATTANI: Land unter in Pattani. Am Donnerstag (22. Dezember 2022) wurde die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im tiefen Süden des Landes von gewaltigen Fluten heimgesucht, als der Fluss Pattani über die Ufer trat und Städte und Dörfer in der südlichen Provinz überschwemmte.

Die Überschwemmungen betrafen 462 Dörfer in allen 12 Bezirken der Provinz und brachten rund 90.000 Einwohner in Not.

Im Mueang-Distrikt (Pattani-Stadt) konnten sich die Bewohner nur noch mit Booten fortbewegen, als sich die Straßen in Flüsse verwandelten.

Pattanis stellvertretender Provinzgouverneur Trakool Totham ordnete weitere Hilfspakete für die Flutopfer im Bezirk Yarang an, der vier Tage lang unter Wasser stand.

Das Meteorologische Amt sagt für Freitag vereinzelte Monsungewitter in Pattani und im übrigen tiefen Süden voraus. Die Wellen werden im südlichen Golf bis zu zwei Meter hoch sein, bei Gewitterschauern auch höher.

„Alle Schiffe sollten vorsichtig fahren und sich von den Gewitterwolken fernhalten“, so die Meteorologen.