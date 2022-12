Von: Björn Jahner | 27.12.22

BANGKOK: Laut dem jüngsten Bericht des National Economic and Social Development Council (NESDC) sind 8,1 Millionen Thailänder arm. Darunter befinden sich laut dem Bericht 4,4 Millionen Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben.

Der Bericht über die Armutssituation in Thailand im Jahr 2021, der dieses Jahr veröffentlicht wurde, besagt, dass die Zahl der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, von 4,7 Millionen im Jahr 2020 auf 4,4 Millionen im vergangenen Jahr gesunken ist.

„Dies ist den Konjunkturmaßnahmen der Regierung zu verdanken, mit denen die finanzielle Belastung der armen Bevölkerung verringert werden soll, z. B. durch Maßnahmen zur Steigerung der Kaufkraft und Senkung der Stromrechnungen“, so das NESDC.

Das NESDC stellte jedoch fest, dass die Armut in Thailand in anderen Dimensionen als nur dem Einkommen weitaus gravierender ist.

Unter Berufung auf den Multidimensionalen Armutsindex (MPI), der vier Armutsdimensionen identifiziert, nämlich Bildung, Gesundheit, Lebensqualität und finanzielle Stabilität, erklärte das NESDC, dass 8,1 Millionen Thailänder von Armut betroffen sind.

„Nicht weniger als 36,9 Prozent von ihnen sind ältere Menschen, während 51,5 Prozent zu denen gehören, die keinen Beitrag zur Wirtschaft leisten, wie Kinder, psychisch Kranke, Kranke oder Arbeitslose“, so das NESDC.

Im Bildungsbereich haben mehr Kinder die Schule abgebrochen, insbesondere diejenigen, die nicht bei ihren Eltern leben.

Mehr als 280.000 Schüler wurden im letzten Jahr als armutsbedingt aus der Schule genommen, so der Bericht. Im Hinblick auf die Gesundheit leiden arme Menschen dem Bericht zufolge unter dem fehlenden Zugang zu sauberem Wasser und Nahrung. Zudem ist der Zugang der Menschen zu grundlegenden Versorgungseinrichtungen immer noch begrenzt, insbesondere in abgelegenen Gebieten.

In Bezug auf die Lebensqualität heißt es, dass 2,8 Millionen Menschen keinen Zugang zum Internet haben, da die Signale nicht überall ankommen und viele Menschen nicht in der Lage sind, die Internetgebühren zu bezahlen.

In Bezug auf die finanzielle Sicherheit heißt es in dem Bericht, dass viele Arbeitnehmer keinen Zugang zur Sozialversicherung haben und ihr Verdienst nicht ausreicht, um über die Runden zu kommen. Dies hat zu steigenden Schulden und Problemen beim Sparen geführt, so der Bericht.

Um diese Probleme zu lösen, rät das NESDC der Regierung, die Informationssysteme zu verbessern und politische Maßnahmen zu ergreifen, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

„Die Regierungsbehörden sollten Maßnahmenpakete zur Lösung der mehrdimensionalen Armut vorlegen, wie z. B. die Verbesserung der finanziellen Bildung der Menschen“, fügte es hinzu.