Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.21

Foto: The Nation

BANGKOK: 875 betrunkene Fahrer wurden in den ersten drei Tagen der sogenannten „sieben gefährlichen Tage" der Neujahrsferien nach Angaben des Department of Probation verhaftet und von Gerichten zu Bewährungsstrafen verurteilt. Davon 585 Fahrer allein am 31. Dezember.

Laut Witthawan Sunthornkhajit, Generaldirektor des Departments, meldete die Provinz Chaiyaphum mit 105 die meisten Fälle von Trunkenheit am Steuer, gefolgt von Chanthaburi mit 104 und Buriram mit 99. 13 alkoholisierte Fahrer tragen jetzt elektronische Überwachungsarmbänder (EM) und müssen 30 Tage lang von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens zu Hause zu bleiben.