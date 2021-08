BANGKOK: Laut Dr. Somsak Akkasilp, Generaldirektor der Gesundheitsbehörde, infizieren sich täglich zwischen 2.000 und 3.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit Covid-19. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es nur 366 pro Woche.

Dr. Somsak führt den Anstieg der Infektionen bei Minderjährigen auf vermehrte Infektionen in den Familien zurück und zitiert Ergebnisse des Queen Sirikit National Institute of Child Health. Diese zeigen, dass die meisten schwer erkrankten Jugendlichen genetische Probleme wie Gehirn- oder Herzkrankheiten haben oder bettlägerig sind, so dass sie Krankenhäusern behandelt werden müssen, was sie einem größeren Infektionsrisiko aussetzt.

Das Institut für Kindergesundheit ist aufgefordert worden, die Zahl der Betten zu erhöhen, um infizierte Kinder mit mittelschweren oder schweren Symptomen, die normalerweise von ihren infizierten Eltern begleitet werden, aufnehmen zu können. Außerdem wurden die Netzkrankenhäuser angewiesen, sich um Kinder in häuslicher Isolation zu kümmern und sie mit Lebensmitteln und anderen Grundbedürfnissen zu versorgen, auch mit einer „Tele-med"-Online-Beratung. Die Zahl der registrierten täglichen Todesfälle von Minderjährigen liegt derzeit bei über 10.