Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.19

Foto: The Nation

CHIANG RAI: Die Behörden in Myanmar haben in Unterhaltungsstätten, Hotels, Resorts und Wohnungen in der Nähe der thailändisch-myanmarischen Grenze gegenüber dem Stadtteil Mae Fah Luang von Chiang Rai 81 thailändische Staatsbürger festgenommen.

Die 33 Frauen und 48 Männer sollen sich illegal in Myanmar aufgehalten haben, sagte Oberst Ekkorn Busababodin, Superintendent der Polizei von Chiang Rai. Die Thais werden im Rathaus der Stadt Mong Hsat festgehalten. Die thailändischen Behörden möchten vor allem wissen, ob unter den Verhafteten der 30 Jahre alte thailändische Drogenhändler Pannawit Pathum ist, besser bekannt unter seinem Facebook-Namen „Theppabut Solo“. Es wird angenommen, dass Pannawit nach Myanmar geflohen ist. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen, weil er einen 17-jährigen Jugendlichen aus Khon Kaen am 14. Januar wegen einer unbezahlten Drogenschuld hat töten lassen.