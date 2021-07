BANGKOK: Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstagmorgen 11.305 neue Covid-19-Infektionen und 80 Todesfälle. Der bisherige Höchststand an Neuinfektionen wurde am Vortag mit 11.784 Fällen gemeldet.

Es gab binnen 24 Stunden 10.710 neue Fälle innerhalb Bevölkerung, 595 wurden in Gefängnissen verzeichnet.

Seit dem Ausbruch der dritten Corona-Welle in Thailand am 1. April dieses Jahres wurden insgesamt 397.612 Covid-19-Fälle im Königreich verzeichnet, 268.782 Patienten sind genesen.

Am Montag wurden 6.557 geheilte Covid-19-Patienten aus den Krankenhäusern des Landes entlassen.