Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Behörden suchen nach etwa 80 Thais, die am Samstag in einer Gruppe von 200 auf vier Flügen aus Südkorea am internationalen Flughafen Suvarnabhumi ankamen, und aus dem Sperrgebiet flohen.

Sie hatten in Südkorea illegal gearbeitet und sollten zum Covid-19-Screening und zur Quarantäne mit dem Bus zum Marinestützpunkt Sattahip gebracht werden. Der stellvertretende Gesundheitsminister Sathit Pitutaecha gab keine Einzelheiten bekannt, wie die Rückkehrer entkommen konnten. Die Abteilung für Krankheitskontrolle wurde angewiesen, die Namen und Adressen der Flüchtlinge zu ermitteln und sie ausfindig zu machen für die obligatorische 14-tägige Quarantänezeit.