Von: Wolfgang Payer – Easy ABC Sprachschule | 14.01.22

PATTAYA: Gleich nach Neujahr, am 3. Januar 2022, kam Erhard Hamann zu uns in die Easy ABC Sprachschule, um hier, wie bereits regelmäßig alle 14 Tage, seit Eröffnung der Schule vor 14 Jahren, seine persönliche Ausgabe des Magazins DER FARANG abzuholen. Und nicht eine Ausgabe hat er bisher versäumt!

Kaum in Empfang genommen, teilte er uns mit, wie sehr er es doch bedauere, dass er nicht bereits vor 41 Jahren, als er nach Thailand kam, die thailändische Sprache erlernt habe. Er könne zwar einige Wörter sprechen, aber für eine richtige Kommunikation würde es nicht reichen. Gerade so viel, um auf dem Markt das Nötigste einzukaufen. Er würde sich aber auch gerne unterhalten können, lies er durchblicken, und ob wir für Leute in seinem Alter (er wird dieses Jahr 80) eine geduldige Lehrkraft hätten, mit der er nochmal einen Versuch wagen könnte.

Selbstverständlich haben wir, und da Easy ABC nicht nur Gruppen- sondern auch Einzelunterricht anbietet, kann jeder – bedarfsgerecht – in Ruhe und ohne Leistungsdruck lernen. Ob Deutsch, Russisch, Englisch oder Thai, Gruppen- oder Individualkurse. ED-Visa-Kurse für das Studenten(Jahres)-Visum, um langfristig in Thailand leben zu können, oder auch einen A1-Kurs für das Heiratsvisum und in letzter Zeit zunehmend auch ONLINE-Kurse als LIVE-Unterricht am Computer, ganz bequem von zuhause.

Easy ABC hat für jeden Lerner den richtigen Kurs und auch den richtigen Lehrer, auch deutschsprachig.

Kurz darauf, meldete er sich für einen 120 Stunden Thaikurs (Einzelunterricht) an und ließ sich ganz stolz ablichten. Herr Hamann ist seit dem 14-jährigen Bestehen von Easy ABC der älteste Schüler, den wir jemals bei uns begrüßt haben. Wir wünschen ihm gute Gesundheit und viel Erfolg beim Lernen und allen FARANG-Lesern ein gutes und erfolgreiches Jahr 2022.

Mehr erfahren Sie unter www.easy-abc-th.com.