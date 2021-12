80.000 Polizisten sollen fÃ¼r Ordnung auf den StraÃŸen sorgen

Von: Björn Jahner | 17.12.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Mehr als 80.000 Polizeibeamte sollen während der inländischen Reisewelle über den Jahreswechsel für Ordnung und Sicherheit auf den Straßen sorgen, teilte der stellvertretende Kommissar der Königlich Thailändischen Polizei Damrongsak Kittipraphat am Donnerstag der Presse mit.

Laut Khun Damrongsak erwarten die Behörden, dass dieses Jahr in der Zeit vom 29. Dezember bis zum 4. Januar mehr als 7 Millionen Fahrzeuge Bangkok verlassen und ansteuern werden. Die meisten Menschen werden ab dem 29. Dezember auf Reisen gehen und am 3. Januar zurückkehren, so die Polizei.