77 geschlüpfte Lederschildkröten ins Meer entlassen

PHANG-NGA: Beamte des Ministeriums für Meeres- und Küstenressourcen haben am Freitag in den Abendstunden die Lederschildkröten-Brutzeit am Bang Kwan Beach in der südlichen Provinz Phang-nga überwacht.

Die Schlüpfung begann gegen. 23.45 Uhr. Die Beamten überprüften den Gesundheitszustand der Baby-Schildkröten und entließen 77 starke Jungtiere in die Andamanensee. Neun schwache wurden von den Beamten in ihre Obhut genommen, um sie für eine spätere Freilassung vorzubereiten. Darüber hinaus wurden vier nichtgeschlüpfte Eier zum Ausbrüten in die Aufzuchtstation gebracht.