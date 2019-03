Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.19

PRACHUAP KHIRI KHAN: Die Polizei hat 76 lebende Pangolins (Schuppentiere) mit einem geschätzten Straßenwert im Ausland von rund 10 Millionen Baht von einem Schmuggler beschlagnahmt.

Der 45-Jährige aus Ratchaburi wurde im Bezirk Sam Roi Yot angehalten, als er einen Kontrollpunkt auf dem Phetchkasem Highway umgehen wollte. Polizisten verfolgten den Pick-up, stoppten ihn und durchsuchten das Fahrzeug. Auf der Ladefläche fanden die Beamten die Schuppentiere in 18 Säcken eingewickelt. Der Fahrer gab zu, bereits drei Mal zuvor lebende Pangolins geschmuggelt zu haben. Er habe jedes Mal als Lohn 8.000 Baht erhalten. Den Auftraggeber will er nicht gekannt haben, weil dieser mit ihm nur über Telefon kommuniziert habe. Den Pick-up habe er immer an einem bestimmten Ort stehenlassen. Dieses Mal hatte er den Eintonner in Prachuap Khiri Khan abgeholt, er sollte die Tiere nach Pathum Thani bringen. Schuppentiere gelten in ihrem Bestand als bedroht und sind international geschützt. Hauptsächliche Ursachen für die Bedrohung sind der Verkauf des Fleisches als exotische Nahrungsspezialität einerseits und die Verwendung der Schuppen sowie anderer Körperteile in lokalen rituellen Bräuchen wie auch der traditionellen Chinesischen Medizin andererseits.