Von: Björn Jahner | 21.01.23

NAKHON PHANOM: Eine 76-jährige Frau wird im Krankenhaus behandelt, nachdem sie am Dienstag (17. Januar 2023) in einer Gemeinde im Bezirk Mueang von vier Pitbulls angergriffen und schwer verletzt wurde.

Yuthaya P., 54, ein Anwohner, der Zeuge des Angriffs war, sagte gegenüber der Presse, dass die Frau, Thongpoon S., am Haus eines Nachbarn vorbeiging, als sie auf dem Weg zu ihren Verwandten in der Gemeinde Nong Yat in der Nähe des Khlong-Thom-Marktes war.

Plötzlich schlüpften vier Pitbulls durch das leicht geöffnete Tor des Hauses und stürzten sich auf die Frau. Sie stürzte zu Boden und schrie um Hilfe, während sie von den Hunden zerfleischt wurde.

Ihr Hilferuf veranlasste die Nachbarn und den Besitzer der Hunde, ihr zu Hilfe zu eilen. Die Hundebisse hinterließen viele tiefe Schnitte, vor allem um das rechte Ohr der Frau.

Das Opfer wurde in das Krankenhaus von Nakhon Phanom gebracht, wo die Wunden mit 20 Stichen genäht werden mussten.

Ihre Verwandten, die über Aufnahmen einer Überwachungskamera verfügten, erstatteten am Mittwoch Anzeige bei der Polizeistation Mueang Nakhon Phanom und verlangten Schadenersatz von dem Hundebesitzer, der sich bereit erklärte, die volle Verantwortung zu übernehmen.

Der Vorfall veranlasste die Nachbarn, den Besitzer aufzufordern, die Pitbulls woanders unterzubringen. Letzten Monat wurden drei Familienmitglieder von ihrem Pitbull-Rüden angegriffen und schwer verletzt, während sie in ihrem Haus in der Provinz Samut Prakan eine Mahlzeit einnahmen.