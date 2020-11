Von: Björn Jahner | 29.11.20

Ortsdurchfahrt in That Phanom in der Nordostprovinz Nakhon Phanom. Foto: Jahner

LOEI/NAKHON PHANOM/UBON RATCHATHANI: Das Department of Rural Roads (DRR) plant den Ausbau einer 750 km langen Strecke entlang des Mekong von Loei nach Ubon Ratchathani im Nordosten des Landes, um den Tourismus und die lokale Wirtschaft in der Region zu fördern.

DRR-Generaldirektor Pathom Chaloeywaret erklärte in den Medien, dass das Projekt eine Zusammenarbeit zwischen dem DRR und der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) sei, das im Rahmen eines 20-jährigen Strategieplans (2018-2037) umgesetzt werden soll mit dem Ziel, landschaftlich reizvolle Reiserouten durch das Land zu schaffen. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2022 beginnen. Gemäß Khun Pathom zielt das Projekt auch darauf ab, Beschäftigungsmöglichkeiten für die Lokalbevölkerung zu schaffen.

Die Mekong-Panorama-Straße wird den Namen „Nakha Vithee“ tragen, angelehnt an die schlangenartige Naga-Kreatur (Phaya Nak), die nach dem Glauben der Einheimischen den Fluss bewohnt. Besonderes Augenmerk liegt Khun Pathom folgend auf dem 42 Kilometer langen Abschnitt der Strecke zwischen der Residenz des Provinzgouverneurs in Mukdahan und Phra That Phanom in Nakhon Phanom, der reich an Natur ist und eine klare Sicht auf den Mekong bietet. Autofahrer sollen ermutigt werden, in den Städten und Dörfern Pausen einzulegen, um regionale Spezialitäten zu probieren und mit der Lokalbevölkerung in Kontakt zu kommen.