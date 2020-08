BANGKOK: Die Polizei hat einen Mann im Besitz von 75 Kilogramm Heroin festgenommen. Die Drogen waren in Motorenteilen versteckt und sollten nach Taiwan geliefert werden.

Ein Exportunternehmen an Ratchadapisek Soi 16 in der Gegend von Bangkok Yai geriet unter Verdacht. Als ein Mann einen Nissan Navarro von dem Büro zu einer Paketzustellungsfirma fuhr, wurde er angehalten und seine Fracht durchsucht. In verschiedenen Motorteilen befanden sich 200 Beutel Heroin mit einem Gewicht von 75 Kilogramm.

Der Fahrer aus der nordöstlichen Provinz Nakhon Sawan berichtete der Polizei, er sei in den letzten zwei Monaten sechsmal angeheuert worden, um Teile ins Ausland zu schicken. Er habe für den Transport jedes Mal 10.000 Baht erhalten. Der Mann bestritt, Kenntnis von den Drogen gehabt zu haben. Die Polizei will ihn wegen des Exports von Rauschgift der Klasse 1 anklagen und fahndet nach den Hintermännern.

Beamte sagen, dass sich Drogenschmuggler immer raffiniertere Methoden ausdenken, um einer Entdeckung zu entgehen. Jüngste Beispiele sind das Verstecken von Drogen in Fitnessgeräten und Talkumpuderdosen.