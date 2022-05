Von: Björn Jahner | 09.05.22

PATTAYA: Ein älterer norwegischer Mann wurde am späten Samstagabend im Badezimmer eines Hauses im Bezirk Bang Lamung östlich von Pattaya tot aufgefunden.

Es wird angenommen, dass er Selbstmord begangen hat, teilte die Polizei der Presse mit. Polizeihauptmann Manod Thipvej, ein Ermittler der Polizei von Bang Lamung, informierte die Medien, dass die Polizei, Rettungskräfte und Gerichtsmediziner zu einem Haus (Nr. 112/69), einem einstöckigen Town House, im Dorf Moo 11 im Tambon Nong Prue gerufen wurden, nachdem sie um 23.30 Uhr über den Tod des Mannes informiert wurden.

Im Badezimmer fanden sie die Leiche des 74-jährigen Ausländers, der an einem roten Seil, das an der Decke befestigt war, am Hals hing. Er wies Schnittwunden an beiden Handgelenken, einem Bein und am Hals auf. Der Boden des Badezimmers war blutverschmiert. An der Wand des Badezimmers wurde eine in Rot geschriebene Nachricht gefunden: „BEN hat mich umgebracht, ich werde zu 100 Prozent ein Geist im Haus sein“. Auf dem Boden des Badezimmers wurde ein Stück Papier mit der gleichen Nachricht in roter Farbe gefunden.

Tassawan Siwirit, 43, die Haushälterin, teilte den Ermittlern mit, der Mann habe oft über eine Krankheit geklagt und einmal davon gesprochen, sich das Leben zu nehmen.

Am späten Samstagabend klopfte sie an die Tür, aber niemand antwortete. Sie ging ins Haus und fand den Mann tot im Badezimmer. Sie rief die Polizei.

Polizeihauptmann Manod sagte, dass es im Haus keine Spuren eines Kampfes gab. Experten der gerichtsmedizinischen Abteilung von Chonburi untersuchten die handschriftlichen Nachrichten an der Wand und das Stück Papier.

Die Leiche wurde zur Autopsie in ein Krankenhaus gebracht.