BANGKOK: Am Neujahrstag 2022 (Samstag) gab es landesweit 73 Tote und 574 Verletzte bei 574 Verkehrsunfällen, teilte das Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) am Sonntag der Presse mit. Der 1. Januar war der vierte der „sieben gefährlichen Tagen“ während der Neujahrsferien.

Nirat Pongsitthaworn, stellvertretender Staatssekretär des Innenministeriums, informierte auf einer Pressekonferenz, dass 37,28 Prozent der Verkehrsunfälle auf Trunkenheit am Steuer und 35,71 Prozent auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen seien. Außerdem seien in 89,27 Prozent aller Unfälle Motorräder involviert gewesen, während sich die meisten Unfälle am Samstag zwischen 03.00 und 06.00 Uhr morgens ereigneten.



„Allein am Samstag wurden 85.196 Autofahrer wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung angezeigt. Davon wurden 24.279 wegen des Verstoßes gegen die Helmpflicht und 21.815 wegen Fahrens ohne Führerschein angeklagt“, erläuterte Khun Nirat. Er fügte hinzu, dass zwischen dem 29. Dezember und dem 1. Januar bei 1.906 Verkehrsunfällen 226 Menschen starben und 1.894 verletzt wurden.

„In Chiang Mai gab es die meisten Unfälle (74) und die meisten Verletzten (70), während in Bangkok 14 Tote zu beklagen waren, was die höchste Zahl an Verkehrstoten während der ‚sieben gefährlichen Tage‘ ist“, sagte er. „In 35 Provinzen wurden in diesem Zeitraum wiederum überhaupt keine Verkehrstoten registriert“, so Khun Nirat.

Ebenfalls zu Wort meldete sich DDPM-Generaldirektor Boontham Lertsukekasem. Er sagte gegenüber der Presse, seine Behörde habe am Sonntag in Zusammenarbeit mit den Provinzbehörden Polizeibeamte und freiwillige Helfer eingesetzt, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten, wenn die Menschen aus ihren Heimatstädten zurückkehren. „Wir appellieren an alle Autofahrer, sich strikt an die Verkehrsregeln zu halten und nicht zu schnell oder in schläfrigem Zustand zu fahren“, so Khun Boontham.

Unfälle können über die DDPM-Hotline 1784 oder über den CCPM-Line-Account @1784DDPM gemeldet werden.