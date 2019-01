Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.19

BANGKOK: Bei einer Meinungsumfrage von Nida Poll sagten über 78 Prozent, sie rechneten bei den Parlamentswahlen am 24.März mit Stimmenkauf. Nur 19 Prozent glaubten, es gäbe keinen Stimmenkauf, während 3 Prozent unsicher waren.

Eine große Mehrheit (73%) der Befragten gab an, nach fünf Jahren ohne Wahlen ihre Stimme abgeben zu wollen. Auf die Frage, ob sie der Meinung sind, dass die politischen Parteien die von ihnen während der Kampagne umrissene Politik in die Praxis umsetzen könnten, gaben 53 Prozent an, sie seien nicht sicher; 24 Prozent waren zweifelhaft, nur 20 Prozent waren zuversichtlich und 2 Prozent waren sehr zuversichtlich, dass die Parteien dies tun könnten. Auf die Frage, inwieweit die Politik einer Partei ihre Entscheidung, einen Kandidaten zu wählen, beeinflussen würde, gaben 42 Prozent an, dies würde einen starken Einfluss auf ihre Wahl haben. 28 sagten, die Politik der Partei hätte wenig Einfluss. Die Umfrage erfolgte am 23. und 24. Januar im Rahmen von Telefoninterviews mit 1.250 Personen ab 18 Jahren verschiedener Bildungsstufen und Berufen im ganzen Land.