BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Streitkräfte und die Polizei angewiesen, mehr als 200 schnelle Einsatzteams zu bilden, die in den am schlimmsten betroffenen Teilen Großbangkoks Tür-zu-Tür-Tests auf Covid-19 durchführen sollen. Der Einsatz zielt darauf ab, infizierte Menschen zu finden und zu isolieren, um die steigenden Übertragungsraten in der Hauptstadt einzudämmen.

Diejenigen, die positiv auf die Krankheit getestet werden und signifikante Symptome haben, werden sofort in ein Feldkrankenhaus verlegt, während ihren Kontaktpersonen geraten wird, sich zu isolieren und ihre Gesundheit zu überwachen.

Darüber hinaus sagte der Sprecher des Internal Security Operations Command (Isoc), Generalmajor Thanathip Sawangsaeng, dass General Prayut die Streitkräfte angewiesen habe, mit Fahrzeugen und Einrichtungen den Transport von Covid-19-Patienten aus Bangkok und den umliegenden Gebieten zu unterstützen, damit diese in ihre Heimatprovinzen zurückkehren können. Dort sollen sie sich behandeln lassen, da es in der Hauptstadt und den umliegenden Provinzen an Betten mangelt.

Die Food and Drug Administration (FDA) hat am Freitag den Verkauf von vier rezeptfreien Covid-19-Antigen-Testkits genehmigt. Die wachsende Zahl von Neuinfektionen hat die Nachfrage nach Screening-Kits in die Höhe getrieben und viele Menschen warten immer noch auf den Standardtest. Diese vier Schnelltest-Kits wurden daher für den Verkauf über den Ladentisch für Selbsttests zugelassen, damit die Menschen ihren Covid-19-Status so früh wie möglich herausfinden können. Die Kits sind bereits in einigen staatlichen Gesundheitseinrichtungen, Regierungsbüros und lizenzierten Apotheken erhältlich.

Die Stadtverwaltung hat den Chatuchak-Markt bis zum 29. Juli geschlossen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen.