MADRID: Wegen eines Mordaufrufs und Beleidigungen im Netz gegen König Felipe VI. ist ein Mann in Spanien zur Zahlung einer Geldstrafe von insgesamt 720 Euro verurteilt worden. Für je zwei nicht gezahlte Tagessätze von jeweils sechs Euro werde der Angeklagte einen Tag Freiheitsentzug auf sich nehmen müssen, teilte das Nationale Staatsgerichtshof in Madrid am Dienstag mit.

Der aus Katalonien stammende Monarchie-Gegner hatte im März 2020 eine Rede des Königs kritisiert und auf Twitter geschrieben: «Im Ernst: Schneiden wir dem Dreckskerl die Kehle durch, das dauert schon zu lange.»

Solche Äußerungen würden vom Recht auf freie Meinungsäußerung nicht gedeckt, schrieb der zuständige Richter nun in der Urteilsbegründung. Felipe hatte den Bürgern seines von der Coronavirus-Pandemie besonders hart in Mitleidenschaft gezogenen Landes im März 2020 in einer Rede an die Nation Mut zugesprochen.

Der angeklagte Katalane kam glimpflich davon. Seit der Verabschiedung des umstrittenen «Gesetzes zum Schutz der Sicherheit der Bürger» im Jahr 2015 durch die damalige konservative Regierung von Mariano Rajoy, im Volksmund «Knebelgesetz» genannt, sind immer wieder Künstler, Youtuber, Journalisten und andere Menschen unter anderem wegen Beleidigungen gegen Politiker oder Angehörige des Königshauses auf der Anklagebank gelandet. Oft gab es Haft- oder sehr hohe Geldstrafen. Freisprüche sind selten.

Die linke Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez hat eine Lockerung des umstrittenen Gesetzes versprochen. Die konservative Opposition ist allerdings dagegen und bezeichnet das Vorhaben als «Angriff auf den Rechtsstaat».