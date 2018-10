Thailändisch-kambodschanischer Grenzübergang in Aranyaprathet. Foto: epa/Narong Sangnak

SA KAEO: Eine 72-jährige Frau aus Kambodscha wurde am Samstag am Grenzübergang Klong Luek in Sa Kaeos Bezirk Aranyaprathet verhaftet, weil sie versuchte, antike Armbänder nach Thailand zu schmuggeln.

Zollbeamte hatten bemerkt, dass ihr Körper in der Mitte anschwoll. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zahlreiche Armbänder, die an ihren Armen befestigt oder um ihre Brust gewickelt waren. Die Frau behauptete, von einem Kambodschaner angeheuert worden zu sein, um die Armbänder nach Thailand zu tragen. Die Kambodschanerin wurde zur Polizeistation Aranyaprathet gebracht.