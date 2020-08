700 Festnahmen bei weiterer Protestnacht in Belarus

MINSK: Bei den Protesten in Belarus (Weißrussland) gegen Wahlfälschung unter Präsident Alexander Lukaschenko sind bis Donnerstagmorgen insgesamt fast 7000 Menschen festgenommen worden. Allein in der vergangenen Nacht habe es etwa 700 Festnahmen gegeben, teilte das Innenministerium in Minsk am Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. In den Nächten zuvor hatten die Sicherheitskräfte noch deutlich mehr Menschen in Gewahrsam genommen. Die Uniformierten gingen dabei teils äußerst brutal gegen friedliche Demonstranten vor und schlugen auf sie ein.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben des Innenministeriums nicht. Wie viele Demonstranten mittlerweile wieder freigelassen wurden, ist nicht bekannt. Vor den Gefängnissen forderten Angehörige immer wieder die Freilassung von Festgenommenen.

Nach Angaben der Behörden wurden seit Beginn der Proteste mehr als 100 Sicherheitskräfte verletzt. 28 von ihnen seien ins Krankenhaus gekommen. Neue Zahlen zu verletzten Demonstranten lagen zunächst nicht vor. Nach früheren Angaben wurden mindestens 250 Menschen in dem zwischen Russland und EU-Mitglied Polen gelegenen Land verletzt.

Die Proteste dauern seit der Präsidentenwahl am Sonntag an. Lukaschenko hatte sich dabei nach 26 Jahren im Amt zum sechsten Mal in Folge zum Sieger erklären lassen. Die Demonstranten gehen aber davon aus, dass die Abstimmung massiv gefälscht wurde.