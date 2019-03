Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.19

BANGKOK: Über 70 Prozent der städtischen Toiletten, einschließlich der in Schulen, entsprechen den Hygienestandards.

Laut Bangkoks stellvertretendem Gouverneur Thaweesak Lertpraphan haben die städtische Umweltabteilung und Beamte der Bezirke von der Stadt betriebene Toilettenanlagen kontrolliert und festgestellt, dass 74 Prozent den Test bestanden haben. Von den 274 Toiletten an städtischen Schulen erfüllten 213 die Standards. In 312 Tempeln haben 186 oder 63 Prozent den Test bestanden. Die meisten Tempel-Toiletten, die den Standard nicht erfüllten, waren nicht richtig gebaut worden und es mangelte an Wartungsarbeiten.