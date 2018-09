Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.18

Verkehrspolizist in Bangkok. Foto: The Nation

BANGKOK: Tausende Autofahrer müssen mit ihrer Verhaftung rechnen, wenn sie nicht bald ihr Bußgeld bezahlen.

Seit Anfang Mai erfassen Kameras auf 15 Hauptverkehrsstraßen Autofahrer bei illegalem Spurwechsel. Laut dem Leiter der Verkehrsabteilung bei der Polizei, Oberst Kitti Ariyanon, haben bisher 70.000 Frauen und Männer ihre Geldstrafe nicht gezahlt. Der Oberst erläutert für diese Verkehrsteilnehmer das Prozedere: Zunächst wird das Straßenverkehrsamt (DLT) über das PTM-System kontaktiert. Der Fahrer muss das Bußgeld berappen, wenn er beim DLT seine Kfz-Steuer bezahlen will. Wenn sich der Fahrzeugeigentümer nicht meldet, erhält er einen Brief mit der Aufforderung, die inzwischen erhöhte Strafe auf der Polizeistation zu zahlen. Wenn auch das fehlschlägt, kommt per Post eine Vorladung. Wenn diese ignoriert wird, kann die Polizei einen Haftbefehl beantragen.