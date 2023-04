Von: Björn Jahner | 08.04.23

BANGKOK: Nach Angaben des Außenministeriums haben sich mehr als 70.000 thailändische Staatsangehörige im Ausland für die Parlamentswahlen am 14. Mai 2023 zur Briefwahl registriert.

Ruj Thammongkol, Generaldirektor der Abteilung für konsularische Angelegenheiten, sagte, dass die Registrierung für die Briefwahl im Ausland am 25. März 2023 begonnen habe und morgen (9. April 2023) abgeschlossen sein werde.

Bis Freitag (7. April 2023) hatten sich 72.779 Thais registriert.

Zum Vergleich: Vor den Parlamentswahlen 2019 hatten sich 119.313 Thais registriert, die meisten davon in Australien, China und dem Vereinigten Königreich. Es folgten Thais, die ihre Stimmen aus Japan, Deutschland und Malaysia schickten.

Das Ministerium hat auf zahlreichen Kanälen Ankündigungen über die Vorabregistrierung veröffentlicht, um die wahlberechtigten Thais im Ausland zu informieren, damit sie ihr Wahlrecht ausüben können.

Wer Probleme bei der Registrierung hat, kann sich an eine königlich-thailändische Botschaft oder das nächstgelegene Konsulat wenden.

Jede Botschaft und jedes Konsulat wird je nach den örtlichen Gegebenheiten entscheiden, wie die Wahlen durchgeführt werden sollen, z. B. durch Wahlkabinen vor Ort oder durch die Zusendung der Stimmen per Post. Alle Stimmzettel werden in Thailand ausgezählt. Um sicherzustellen, dass sie alle rechtzeitig im Land ankommen, wird ein Open Vehicle Monitoring System (OVMS) eingesetzt, um sie zu verfolgen.

Für die thailändischen Wähler in Neuseeland werden alle Stimmzettel über Thai Airways nach Sydney, Australien, geschickt, von wo aus sie nach Thailand weiterfliegen.

In der Zwischenzeit hat die Wahlkommission (EC) darauf hingewiesen, dass sich alle Personen in Thailand, die am 7. Mai 2023 ihre Stimme abgeben wollen, bis morgen bei ihren Bezirks- und örtlichen Standesbeamten oder über die mobile Anwendung "ThaID" des Ministeriums für Provinzverwaltung registrieren lassen müssen.