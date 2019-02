Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.19

BANGKOK/PHUKET: Ein in der Hauptstadt lebender amerikanischer Rentner wirft den Mitarbeitern einer 7-Eleven-Filiale Unaufmerksamkeit und Fahrlässigkeit vor, weil sie einem Dieb auf seiner gestohlenen Kreditkarte 13.550 Baht in bar ausgezahlt hatten.

Dem seit sechs Jahren in Thailand lebenden Amerikaner war die Geldbörse mit 5.000 Baht und der Visa-Kreditkarte in Phuket gestohlen worden. Obwohl die Kreditkarte auf seinen Namen und die Quittung in englischer Sprache ausgestellt war, bekam der Ladyboy im Minimarkt das Bargeld. Dieser hatte den Belegschein auf Thai unterschrieben. Der Thai musste aber eine Kopie seiner ID Card abgeben. In deren Besitz sind inzwischen der 62-jährige Ausländer und die Polizei in Patong. Dort ist der Ladyboy kein Unbekannter, heißt es weiter bei „Thaivisa“. Die Bank des Amerikaners hat die Transaktion inzwischen rückgängig gemacht. Der Rentner hofft, dass die 7-Eleven-Mitarbeiter bestraft oder gar entlassen werden.