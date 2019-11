Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.19

BANGKOK: Als Pilotprojekt gibt CP All, Betreiber der 7-Eleven-Minimärkte, ab 25. November in 137 Filialen landesweit an Kunden keine Plastiktüten mehr ab.

Laut Suwit Kingkaew, Senior-Vizepräsident für nachhaltige Entwicklung bei CP All, will das Unternehmen die Politik der Regierung mit ihrer Kampagne „Go Green, No Plastic Bag“ unterstützen. Das Pilotprogramm soll Anfang nächsten Jahres in allen Filialen von 7-Eleven umgesetzt werden. Allerdings werden Plastiktüten für einige Produkte, einschließlich warmer Lebensmittel, nasser Lebensmittel, Fleisch und Obst, weiterhin ausgegeben werden, was der Empfehlung des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt entspricht.

„Die Filialen, die nächste Woche keine Plastiktüten mehr abgeben, werden Plakate aushängen, damit die Kunden wissen, dass sie zum Einkauf ihre eigenen Taschen mitbringen“, sagte Suwit. Wenn Kunden keine eigenen Taschen haben, verkaufen die Minimärkte hochwertige Stofftaschen. Im Rahmen der Kampagne „Go Green, No Plastic Bag“ hat CP All durch die Abgabe weniger Plastiktüten Geld gespart und es Krankenhäusern im ganzen Land zum Kauf von medizinischen Geräten überwiesen.