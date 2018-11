BANGKOK: Das Unternehmen CP ALL hat für seine 7-Eleven-Minimärkte eine Kampagne gestartet, um die Abgabe von Plastiktüten in seinen Geschäften zu reduzieren und langfristig zu beenden.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Donnerstag kündigt Tanin Buranamanit, Managing Director und Chief Executive Officer von CP All an, die Öffentlichkeit solle ermutigt werden, auf Plastiktüten zu verzichten. Das Unternehmen erklärte weiter, es sei entschlossen, eine nachhaltige Umwelt durch verschiedene Programme des Unternehmens zu pflegen. CP All fordert alle Kunden auf, nur eine Plastiktüte pro Tag zu verwenden. Dies würde dazu beitragen, die globale Erwärmung zu mildern. Landesweit erhalten Kunden, die Plastiktüten ablehnen und Stoffbeutel verwenden, 10 Punkte für die 7 Value Card.

Das Unternehmen hat die Initiativen zur Reduzierung von Plastiktüten vor kurzem auf Universitäten, Krankenhäuser, Touristenattraktionen und Nationalparks ausgedehnt. Diese Aktivitäten wurden auf den Inseln Lanta, Yao Noi-Yao Yai, Lipe, Phi Phi, Tao und Samet durchgeführt. CP All und seine Allianzen haben auf jeder Insel an Jugendliche, Touristen und weitere Bürger appelliert, auf Plastik zu verzichten, mit Ausnahme bei warmen Speisen. In allen 7-Eleven-Filialen werden Abfallbehälter für die Mülltrennung aufgestellt.