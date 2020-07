BANGKOK/RAYONG: Nach den zwei Virus-Fällen von eingereisten Ausländern in Bangkok und Rayong haben sich in beiden Städten bisher insgesamt 7.144 Menschen auf Covid-19 testen lassen. Alle Tests waren negativ.

Die 7.144 Personen hatten sich an Orten aufgehalten, die von einem infizierten ägyptischen Soldaten in Rayong und der infizierten Tochter eines sudanesischen Diplomaten in Bangkok besucht wurden. In Rayong hatte der Ägypter in einem Hotel übernachtet und ein Einkaufszentrum besucht, während sich die Sudanesen in einem Apartment aufgehalten hatten.

Laut der Behörde für Krankheitsbekämpfung haben die Testergebnisse gezeigt, dass die getroffenen Maßnahmen die Ausbreitung der Krankheit eindämmen könnten. Es bestehe eine geringe Chance für eine Übertragung von Covid-19 durch den infizierten Ägypter. Rayong sei ein Gebiet mit geringem Risiko.