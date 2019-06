Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.19

SATUN: Auf der Koh Rawi wurden am Dienstag 65 Rohingya entdeckt.

Auf ihrem Boot war der Motor ausgefallen. Unter den Flüchtlingen, vermutlich aus Bangladesch, war ein Thai, gegen ihn wird jetzt wegen Menschenhandels ermittelt. Laut Kanchanapan Kamhaeng, Chef des Tarutao-Nationalparks, wurde das Boot der Rohingya 500 Meter vom Büro des Nationalparks entfernt gefunden. Die Parkbeamten boten den 65 Menschen zunächst Essen und Trinkwasser an. Darunter sind 31 Männer, 30 Frauen und 4 Kinder. Am 14. Mai 2015 wurde ein Boot mit 300 Rohingya in der Andamanensee in der Gegend des Dorfes Koh Sarai in der Provinz Satun, etwa 17 Seemeilen von der Insel Lipe entfernt, entdeckt. Das führte zu umfangreichen Ermittlungen gegen den Menschenhandel mit Rohingya durch Thais und zu zahlreichen Verhaftungen.