Von: Björn Jahner | 21.06.23

Am Montag verzeichnete die neue Yellow Line hohe Fahrgastzahlen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Fahrgastzahl auf der neuen MRT Yellow Line in Bangkok stieg am Montag (19. Juni 2023), dem ersten Tag mit allen 23 geöffneten Stationen, auf 65.000. Die neue Hochbahnlinie bot seit dem 3. Juni kostenlose Fahrten im Rahmen einer Testphase an. Der Testbetrieb umfasste zunächst 13 Bahnhöfe und wurde am Montag um die restlichen 10 Stationen erweitert. Ab dem 3. Juli werden für die Nutzung Fahrpreise erhoben.

Pichet Kunathammarak, Generaldirektor der Abteilung für Schienenverkehr, erklärte, dass bis Montag bereits über 670.000 Menschen die Yellow Line nutzten und die Fahrgastzahl nun rasch ansteigen werde. Bisher gab es nur geringfügige Störungen, wie Engpässe an einem Aufzug im Bahnhof Lat Phrao, wo sich die Yellow Line und die Blue Line treffen. Fahrgäste, die den Skywalk nicht nutzen wollten, bevorzugten den Aufzug, was zu langen Warteschlangen führte. Am Mittwoch werden Beamte den Bahnhof besuchen, um das Problem persönlich anzusprechen.

Der Fahrpreis für die Yellow Line wurde vorläufig auf 15 bis 45 Baht festgelegt und muss noch vom Kabinett bestätigt werden. Der Betreiber der Yellow Line, Eastern Bangkok Monorail (EBM), erwartet täglich durchschnittlich 200.000 Fahrgäste, was Einnahmen von etwa einer Milliarde Baht bedeutet. Es wird erwartet, dass der durchschnittliche Fahrpreis bei etwa 30 Baht liegen wird.

Die Yellow Line erstreckt sich über eine Strecke von 30,4 Kilometern vom Norden Bangkoks bis nach Samut Prakan in den südlichen Vororten. Sie beginnt an der Kreuzung Ratchada-Lat Phrao in der Nähe der MRT-Station Lat Phrao und endet an der Samrong Station an der Sukhumvit-Kreuzung.