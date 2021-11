64.400 eingravierte Namen: Neues Wiener Mahnmal erinnert an die Shoah

WIEN: Eine neue Shoah-Gedenkstätte in Wien erinnert an die in der NS-Zeit ermordeten Juden aus Österreich. Ihre 64.440 Namen sind auf Granittafeln eingemeißelt, die am Dienstag eingeweiht wurden - am Jahrestag der nationalsozialistischen Pogrome im Jahr 1938. Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Israels Diaspora-Minister Nachman Schai waren unter den Teilnehmern. Anwesend war auch der Initiator der «Namensmauern», Kurt Yakov Tutter. Der 1939 aus Wien geflohene Holocaust-Überlebende hatte zwei Jahrzehnte lang für die Gedenkstätte gekämpft.

Schallenberg erinnerte an den schwierigen Umgang des Landes mit seiner Rolle im Nazi-Regime. «Zu lange hat sich Österreich ausschließlich als Opfer des Nationalsozialismus betrachtet, zu viele aber standen im März 1938 am Heldenplatz und haben mitgejubelt, zu viele haben zugeschaut, ja sogar mitgemacht, als ihre Mitmenschen beraubt, vertrieben und ermordet wurden», sagte der Regierungschef mit Blick auf den Jubel vieler Österreicher beim Anschluss an das Deutsche Reich 1938. Daraus erwachse die große Verantwortung, jüdisches Leben, wo immer notwendig, zu schützen, erklärte Schallenberg. «Dabei darf es keine falschen Kompromisse oder falsche Scheu geben.»

Tutter setzte sich für einen Ort ein, der an die individuellen Opfer erinnert. Nach seinem Entwurf wurden in einem Park nahe der Universität Wien 160 Steinplatten im Oval aufgestellt. Etwa 1000 jüdische Ermordete fehlen auf den Mauern, weil ihre Namen nicht mehr eruiert werden konnten. Die Namensmauern sind nun die zweite offizielle Shoah-Gedenkstätte Wiens. Seit 2000 existiert ein Mahnmal am Judenplatz im Stadtzentrum. Es wurde von der bekannten britischen Künstlerin Rachel Whiteread als steinerne Bibliothek gestaltet und symbolisiert so die Vernichtung jüdischer Kultur.