Von: Björn Jahner | 21.04.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Seit dem 1. März dieses Jahres wurden in 54 Fällen insgesamt 639 Wahlkampfplakate mutwillig zerstört, teilte das Election Security Command Centre der Royal Thai Police (RTP) am Freitag (21. April 2023) mit.

Die RTP überwacht seit März die Situation in ganz Thailand, um sicherzustellen, dass die Parlamentswahlen am 14. Mai reibungslos und ohne Gesetzesverstöße durchgeführt werden. Das Zentrum hat seine Arbeit offiziell am 20. April aufgenommen.

Bisher wurden die Täter in vier Fällen vom Gericht zu Strafen verurteilt, die von 1 bis 3 Monaten Haft auf Bewährung bis zu einer Geldstrafe von 5.000 Baht reichen, informierte der Sprecher des Zentrums, Pol Lt-General Nithithon Jintakanont.

In weiteren 27 Fällen laufen noch polizeiliche Ermittlungen, und zwei Fälle befinden sich noch im Gerichtsverfahren. Drei Fälle wurden aufgrund mangelnder Beweise und/ oder weil die Beschwerdeführer nicht zur Aussage erschienen sind, eingestellt.

Die anderen 18 Fälle seien von den Klägern während des Ermittlungsverfahrens zurückgezogen worden, fügte er hinzu.

Nach Aussage von Khun Nithithon habe sich die RTP mit der Wahlkommission abgestimmt, damit sichergestellt wird, dass die Gesetze in der Zeit vor den Parlamentswahlen eingehalten werden. Er versicherte, dass alle Polizeibeamten während des gesamten Zeitraums politisch neutral bleiben würden.

Die RTP werde am Wahltag landesweit über 90.000 Beamte in den Wahllokalen einsetzen, um die öffentliche Sicherheit und die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten, fügte er hinzu.

Die Öffentlichkeit kann jede Straftat und jedes behördliche Fehlverhalten rund um die Uhr unter der RTP-Hotline 191, 1599, oder bei der örtlichen Polizeistation melden.