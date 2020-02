62 Ladegeräte

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 08.02.20

THAILAND: In Zusammenarbeit mit der Provincial Electricity Authority (PEA) wird die Bangchak Corporation Plc (BCP) an ihren Tankstellen in Abständen von 100 Kilometern Ladegeräte für Elektrofahrzeuge installieren.

Geplant sind Schnelllademodelle, über die die Batterie in etwa 20 Minuten aufgeladen werden kann. Die ersten Ladegeräte sollen im ersten Quartal dieses Jahres einsatzbereit sein, bis Ende des Jahres sind 62 vorgesehen.