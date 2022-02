62-Jährige wurde wegen Geld von Enkelin getötet

NAKHON RATCHASIMA: Die Polizei glaubt, dass Geld das Motiv für die Ermordung einer 62-jährigen Frau durch ihre Enkelin am Sonntag im Bezirk Muaeng (Korat-Stadt) im Nordosten des Landes war. Der Fall sorgte für große Empörung im ganzen Land.

Polizeigeneralleutnant Thanayut Wutcharasthamrong, Kommissar der Provinzpolizei Region 7, sagte am Donnerstag gegenüber der Presse, das 17-jährige Mädchen – dessen Name nicht genannt wurde – und ihr Freund, Pathiphon C., 23, hätten zugegeben, Somsri M., 62, getötet und ihre Leiche in Suphan Buri entsorgt zu haben.

Die beiden wurden am Dienstagnachmittag im Bezirk Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand verhaftet.

Das Mädchen, das von dem Opfer aufgezogen wurde, plante den Mord, als sie erfuhr, dass ihre Großmutter etwa 100.000 Baht auf ihrem Bankkonto hatte, so die Ermittler.

Das Geld, so fügten sie hinzu, war ein persönliches Darlehen, das ihr Mann bei der staatlichen Eisenbahngenossenschaft aufgenommen und Somsri gegeben hatte, damit sie die Finanzen der Familie haushalten konnte.

Das Mädchen verschwand unmittelbar nach Bekanntwerden des Mordes, aber der Polizei gelang es, ihr Mobiltelefon zu orten und festzustellen, dass sie in den Bezirk Mae Sot in Tak geflohen war, so Oberstleutnant Charn Iemwijarn, stellvertretender Ermittlungsleiter der Polizeistation Doembang Nangbuat in Suphan Buri, der die Ermittlungen leitet.

Das Mädchen sagte gegenüber den Ermittlern aus, dass es sich mit ihrer Großmutter gestritten habe und gab zu, sie mit einem Seil erwürgt zu haben.

Dann habe sie ihren Freund in Tak um Hilfe gebeten und ihm als Belohnung 30.000 Baht in Aussicht gestellt. Pathiphon C. holte sie schließlich mit einem Pick-up ab und half ihr, die Leiche des Opfers zu entsorgen. Das Paar versteckte die Leiche zuerst in einem Mülleimer, den es dann am Straßenrand entlang der Route 340 zwischen Suphan Buri und Chai Nat deponiert hatte. Den Pickup ließen die Täter ebenfalls an der Straße stehen und setzten ihre Flucht mit einem Kleinbus nach Mae Sot fort.

Die beiden müssen sich wegen gemeinschaftlichen Mordes, vorsätzlichem Mord und Entsorgen einer Leiche vor Gericht verantworten.