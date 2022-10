600 Polizisten sichern den APEC-Gipfel

Von: Björn Jahner | 08.10.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Metropolitan Police Bureau wird ein Team von etwa 600 Polizeibeamten einsetzen, das den Verkehr regelt und die Sicherheit während des APEC-Gipfels in Bangkok vom 16. bis 18. November 2022 gewährleistet.

Polizeisprecher Generalmajor Jirasan Kaewsaengaek erklärte am Samstag gegenüber der Presse, dass die Sicherheitsvorbereitungen für den APEC-Gipfel nun zu fast 80 Prozent abgeschlossen seien.

Die Polizeibeamten mussten Schulungen belegen, in denen sie u.a. in der Leitung von Fahrzeugkolonnen der APEC-Delegierten ausgebildet wurden. Darüber hinaus absolvierten die Beamten mehrere Sicherheits- und Evakuierungsübungen für den Notfall. Die Metropolpolizei werde Anfang November zusammen mit Beamten des Außenministeriums eine letzte Sicherheitsübung abhalten, so Khun Jirasan.

„Das Büro ist zuversichtlich, dass diese Veranstaltung ein Erfolg wird und Thailands Ruf stärkt“, betonte er. Anfang dieser Woche kündigte das Kabinett an, dass die Tage vom 16. bis 18. November 2022 zu Feiertagen erklärt werden, um ein fünftägiges Wochenende zu schaffen, in der Hoffnung, dass die Bangkoker die Hauptstadt verlassen und der Verkehr während des APEC-Gipfels entlastet wird.

Unabhängig davon informierte Khun Jirasan auch über den neuesten Stand der Klage eines Straßenhändlers aus Klong Toey, der behauptet hatte, eine so genannte Mafia-Bande habe ihn am Donnerstag daran gehindert, seinen Stand aufzubauen. Der Sprecher sagte, die Polizei habe die vier Verdächtigen identifiziert, einschließlich desjenigen, der eine Handfeuerwaffe trug, und rechne damit, sie am Samstag festnehmen zu können.

Nach Aussage von Khun Jirasan hätten die ersten Ermittlungen ergeben, dass es sich bei den vier Männern ebenfalls um Händler in der Gegend handele, und bisher seien keine Verbindungen zwischen ihnen und lokalen Politikern oder Regierungsbeamten gefunden worden, wie ursprünglich vermutet.